İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig’de bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

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