Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar bir günlük iznin ardından 7 Mart Salı günü saat 17.30'da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.