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Galatasaray hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını dün gittiği Antalya'da sürdürdü.


Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrasında tesislerdeki deformasyon nedeniyle dün Antalya'ya gitmişti. Belek'te kampa giren sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı daha sonra pas oyunları oynandı. Futbolcular daha sonra Alanyaspor karşılaşmasının taktik idmanı üzerinde durdu. Çalışma, yenileme koşuları ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sofiane Feghouli, kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı özel idman yaptı. Alanyaspor maçının hazırlıklarına Antalya'da devam eden Galatasaray, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayacak ve cumartesi günü oynayacağı karşılaşmayı beklemeye başlayacak.

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