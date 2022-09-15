Galatasaray HDI Sigorta'ya yeni sponsor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın numara üstü sponsoru Tunç Holding oldu.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı için yeni sponsorluk anlaşması imzalandı. Gerçekleştirilen törene Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Saruhan Cibara, sponsor firma Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Koçu Ataman Güneyligil ve voleybolcular katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Saruhan Cibara, yeni anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, bu anlaşmayla yeni sporcuların takıma katılacağını ifade etti. Dinçer Azaphan ise sponsor olup, kulübe destek vermekten mutlu olduğunu söyleyerek, ilerleyen dönemlerde yeni sponsorluklarda yine yer alacağını dile getirdi.

Tören imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.