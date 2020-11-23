Galatasaray iç sahada 7 puan kaybetti

Süper Lig'de bu sezon sahasında 5 maça çıkan Galatasaray, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise 4 karşılaşmadan 3 kez galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ligde 5. iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 7 puan kaybetti. Cimbom söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, 1 kez de yenildi. 2 mücadelede ise berabere kaldı. Aslan sahasındaki mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Bu sezon ligde dış sahada 4 karşılaşmaya çıkan Galatasaray 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Deplasmandaki maçlarda 6 gol atan sarı-kırmızılılar kalesinde 3 gole engel olamadı.