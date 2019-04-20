İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Galatasaray iç sahada son 5 maçta 4 kez penaltıdan gol attı

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı son 5 Süper Lig maçında 4 kez penaltı kazandı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 5 Süper Lig maçında 4 kez penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılar bu atışların hepsini gole çevirdi.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 maçta 4 kez beyaz noktaya gitti. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Trabzonspor ve Kayserispor müsabakalarında 1, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da 2 penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı takım bu penaltıların hepsini gole çevirirken, bunları da Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.