Galatasaray ile Alanyaspor 9. randevuda

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 9. kez rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızlıların 6-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda A. Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 4 haftada sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla averajla dördüncü sırada bulunuyor. Yenilgisi olmayan turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 10 puanla zirvede yer alıyor.

9. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon ligde İstanbul'daki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, Alanyaspor da Alanya'da 4-1'lik skorla galip gelmişti.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 30. haftada Trabzonspor'a karşı 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, daha sonra evinde oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Terim, 3 futbolcudan vazgeçmedi

Galatasaray'da 3 futbolcu bu sezon oynanan bütün maçlarda sahada kaldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Fatih Öztürk, Marcao ve Taylan Antalyalı'yı bu sezonki 4'ü Süper Lig, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi eleme maçları olmak üzere toplam 7 müsabakada oyundan hiç çıkarmadı (630 dakika).

5 golün 3'ü Falcao'dan

Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3'ü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'dan geldi. Diğer golleri ise milli futbolcu Emre Kılınç ile Faslı oyuncu Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.

Muslera dışında eksik yok

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera dışında sakat oyuncusu bulunmuyor. Sakatlığı olan Emre Akbaba hafta içi takımla çalışmalara başladı. Akbaba, 21 kişilik maç kadrosunda yer alacak. Başakşehir maçındaki sakatlığını atlatan sol bek Marcelo Saracchi'nin ise mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor. Tedavileri tamamlanan Taylan Antalyalı ve Etebo da antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Luyindama sınırda

Galatasaray'da 26 yaşındaki defans oyuncusu Christian Luyindama, Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Luyindama cezalı olursa gelecek hafta deplasmanda oynanacak BB Erzurumspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Tugay Kaan Numanoğlu'nda

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Yalova bölgesi hakemi olan Tugay Kaan Numanoğlu, bugüne kadar Süper Lig'de 6 maçta görev aldı. Numanoğlu'nun yönettiği 6 karşılaşmanın 4'ünde deplasman, 1'inde ev sahibi takımlar galip gelirken, 1 maç ise berabere tamamlandı.