Galatasaray ile Beşiktaş 344. randevuda

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 344. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 343 müsabakada sarı-kırmızılıların 121'e 109'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle elde ettiği 21 puan ve averajla dördüncü sırada yer alıyor.

344. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 343 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 121 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 109 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 482 golüne Beşiktaş 451 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 120 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 44, siyah-beyazlılar ise 34 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 148 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 127 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında 9 lig, 1 Türkiye Süper Kupası karşılaşmasında sarı-kırmızılılar; 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 kez de berabere sona erdi. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Spor Toto Süper Lig)

04.01.2015 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Spor Toto Süper Lig)

24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Spor Toto Süper Lig)

14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Spor Toto Süper Lig)

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Spor Toto Süper Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (Türkiye Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Spor Toto Süper Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Spor Toto Süper Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Spor Toto Süper Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Spor Toto Süper Lig)