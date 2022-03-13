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Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda 12. kez karşılaşacak

Galatasaray, 2011 yılından beri oynadığı Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı.

Galatasaray, 2011 yılından beri oynadığı Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 7 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan 3-2'lik skorla kazandı.


Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de oynadığı 11 müsabakada 7 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 17 gole karşılık, Kartal 8 golle karşılık verdi.


Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbide Galatasaray 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

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