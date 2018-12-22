Galatasaray ile DG Sivasspor 25. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Demir Grup Sivasspor ile 25. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 16'ya 4 galibiyet üstünlüğü var.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 16 haftada sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 26 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet neticesinde elde ettiği 24 puanla 9. sırada yer alıyor.

25. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar 24 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 16 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 50 golüne, Yiğidolar 26 golle karşılık verdi.

14 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, son oynadığı 14 resmi müsabakada sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Sarı-kırmızılılar, 8 Spor Toto Süper Lig, 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 Ziraat Türkye Kupası olmak üzere oynadığı 14 karşılaşmada 5 mağlubiyet yaşarken, 7 kez de berabere kaldı. Aslan galibiyetleri ligde Kayserispor, kupada da Keçiörengücü'ne karşı elde etti.

Evinde 4 maçtır 3 puan yok

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 kez berabere kalan Galatasaray, bu sezon ise ligde 14 hafta geçmesine rağmen 4 kez beraberlik aldı. Ligde sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile yenişemedi.

Sahasında 27 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 karşılaşmada 3 puan kaybetmedi. Ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında alan sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 27 lig müsabakasının 22'sini kazanırken, 5'inde ise berabere kaldı.

Terim ve Şaş dışında cezalı yok

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş dışında cezalı bulunmuyor. Garry Rodrigues, Younes Belhanda ile Sinan Gümüş, sakatlıklarını atlattı ve takımla çalışmalarına başladı. Emre Akbaba'nın ise sakatlığı devam ediyor.

Ozan Kabak ve Belhanda sınırda

Sivasspor maçı öncesinde Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Ozan Kabak ile Younes Belhanda, Sivas karşısında sarı kart görmesi halinde, ligin ikinci yarısındaki Ankaragücü maçında cezalı olacak.

Düdük Halil Umut Meler'de

Galatasaray - Demir Grup Sivasspor mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak.