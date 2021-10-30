Galatasaray ile Gaziantep FK 5. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere bitti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan aldı. Gaziantep ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 12 puan topladı.

Beşiktaş'a mağlup olarak ligde 3 maç sonra kaybeden Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasıyla birlikte tekrar çıkış peşinde. Sarı-kırmızılılar hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmasına da moralli gitmek gitmek istiyor.

Ligdeki 5. randevu

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 10 golüne, Gaziantep FK 5 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1, Gaziantep'de de 2-1'lik skorla kazandı.

Arda ile Boey forma giyemeyecek

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Sacha Boey, mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Taylan Antalyalı da sarı kart sınırında bulunuyor. Antalyalı, Gaziantep FK maçında sarı kart görmesi halinde 12. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de 107 maçta düdük çaldı. Bu mücadelelerin 48'ini ev sahibi, 35'ini ise deplasman takımları kazandı. 24 maç ise berabere sona erdi.