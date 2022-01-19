Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda

Galatasaray ile Kasımapaşa, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 36. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 22-6 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Ligde 3 maçtır kazanan lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarla ikinci maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Aslan, Paşa karşısında galip gelerek üst sıralara çıkmak istiyor.

36. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 70 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Son 10 maçta 1 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 5 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak deplasmanda Hatayspor'a 4-2'lik skorla yenildi.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Aslan bu 10 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Cimbom iç sahada en son Giresunspor ile oynadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Eksikler

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında kaleci Fernando Muslera ile Mbaye Diagne sakatlıklarından dolayı sahada olamayacak. Taylan Antalyalı kırmızı kart, Berkan Kutlu da sarı kart cezasından dolayı takımda yer alamayacakken, Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunması nedeniyle oynayamayacak. Özel program dahilinde çalışan Ryan Babel'in de mücadelede olması beklenmiyor.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Galatasaray - Kasımpaşa maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek. Yalova Bölgesi hakemi olan Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de 31 maçta düdük çaldı. Bu müsabakalarda 11'inde ev sahibi, 10'unda ise deplasman takımları kazandı. 10 karşılaşma ise berabere bitti.