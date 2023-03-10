Galatasaray ile Kasımpaşa 38. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 38. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 23-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 18 galibiyet, 3 berberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 57 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra lige verilen aranın ardından sarı-kırmızılılar ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Aslan, geçtiğimiz haftayı Gaziantep FK ligden çekildiği için BAY geçmişti. Paşa ise geçen hafta evinde mücadele ettiği Antalyaspor'u 3-1 yendi.

38. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 23 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 74 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

16 maçtır kazanıyor

Galatasaray'ın 13'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor ve Gaziantep (Hükmen), Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 28 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 23 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig'de, Nef Stadyumu'nda oynadığı son 7 maçtan da galip ayrıldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada ağlarında 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, ayrıca bu sezon ligde 10 müsabakada da kalesini gole kapadı.

4 futbolcu kart sınırında

Galatasaray'da Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda 26. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.