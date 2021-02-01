Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 26.
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 25 maçta sarı-kırmızılıların 12'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet neticesinde aldığı 42 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
26. randevu
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 40 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
Son 5 maç
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son 5 maçta Aslan'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turuncu-lacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 6 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Farklı skorlar
Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir ile sahasında 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler 2 kez kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray 24, Başakşahir 13 gol kaydetti.