Galatasaray ile MKE Ankaragücü 97. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 96 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 61-17'lik üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.

97. randevu

Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 18 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 202 gole, başkent ekibi 82 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda 3-1 ve sahasında da 6-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Belhanda ile Adem sınırda

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 16. haftada deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligde savunmadaki performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 14 haftada kalesinde sadece 11 gol gördü. Cimbom, bu performansıyla Süper Lig takımları arasında en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray, ayrıca 14 haftada rakip fileleri de 15 kez havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e mağlup olan Galatasaray, Avrupa Ligi şansını da kaybedip bu sezon için Avrupa defterini kapadı. Artık lige konsantre olacak olan sarı-kırmızılılarda hedef devre arasına en az puan kaybı ile girmek. Cimbom Ankaragücü maçıyla birlikte moral kazanıp, ligde zirve takibini sürdürmek istiyor.

Düdük Ali Şansalan'da

Galatasaray ile Ankagücü karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Mert Güzenge görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Ceyhun Sesigüzel.