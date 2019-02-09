Galatasaray ile Trabzonspor 127. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde karşılaşacağı Trabzonspor ile 127. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 126 maçta sarı-kırmızılıların 57-42 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetin ardından topladığı 33 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

127. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 126 kez mücadele etti. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 27 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 163, Karadeniz ekibi ise 141 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 92. maç

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 91 karşılaşmadan Galatasaray 40 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 30 kez sahadan galip ayrıldı. 21 maç ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 116, bordo-mavililer ise 104 gol attı.

Son 12 karşılaşmada beraberlik yok

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son maçlarda beraberlik sonucu bulunmuyor. İki takım arasındaki son 12 müsabakada taraftar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu karşılaşmalarda iki tarafın da 6'şar galibiyeti bulunuyor.

Düdük Ümit Öztürk'te

İki takım arasında İstanbul'da oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.