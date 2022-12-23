İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlaydı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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