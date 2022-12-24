İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Tedavileri devam eden Mathias Ross ve Mauro Icardi dışındaki tüm futbolcular antrenmanda yer aldı. Ross ve Icardi günü fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı özel program dahilinde çalışarak geçirdi.

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