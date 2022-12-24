Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip bu maçla birlikte 45. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan aldı ve ligde ikinci sırada bulunuyor. İstanbulspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

5 maçtır kazanıyor

Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

45. randevu

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Geride kalan 44 maçta sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım son olarak bu sezon hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Sarı-kırmızılılar ligde sahasında son olarak Beşiktaş ile mücadelede etti ve derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Eksikler

İstanbulspor maçı öncesinde Galatasaray 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Kaptan Fernando Muslera'nın sarı kart cezası, Mauro Icardi ile Mathias Ross'un da sakatlıkları bulunuyor.

Galatasaray'da 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Lucas Torreira ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, İstranbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 16. haftada deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Galatasaray-İstanbulspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Aleks Taşcıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Kadir Sağlam olacak.