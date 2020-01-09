İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, Jesse'yi transfer etti

Galatasaray, Eskişehirspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika’yı kadrosuna kattı.

Galatasaray, Eskişehirspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.


Devre arasında transfere hız veren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar Eskişehirspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.


Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.