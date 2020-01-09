Galatasaray, Jesse'yi transfer etti

Galatasaray, Eskişehirspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika’yı kadrosuna kattı.
Galatasaray, Eskişehirspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.
Devre arasında transfere hız veren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar Eskişehirspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."