Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor

Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilere Kadıköy'de en son 20 Kasım 2016'da yenilmişti.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı. Cimbom, geçtiğimiz sezon Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 20 yıl sonra rakibini Kadıköy'de yenmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye deplasmanda en son 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0'lık skorla kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu maçından ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.