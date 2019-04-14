Galatasaray, Kadıköy'e hareket etti

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, dün son antrenmanını yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmişti. Galatasaray kafilesi, derbi müsabakası için tesislerden ayrıldı. Sarı-kırmızılıları uğurlamaya çok sayıda taraftarlar geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak, yaptıkları tezahüratlarla derbi öncesi takımlarına moral verdi.