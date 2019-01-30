İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, tur için Macaristan deplasmanında

Galatasaray, Kadınlar Eurocup Son 16 Turu rövanşında deplasmanda Macaristan temsilci DVTK Miskolc ile karşılaşacak.


Kadınlar Eurocup Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, yarın TSİ 20.30'da Generali Arena'da Macaristan ekibi DVTK Miskolc ile karşı karşıya gelecek. İki maçlı eliminasyon sistemi üzerinden oynanan eşleşmenin İstanbul'daki ilk ayağında sarı-kırmızılılar parkeden 77-76'lık skorla galip ayrıldı.


Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda son 8 takım arasına kalacak, 2 ve üstü farklı yenilgilerde ise turnuvadan elenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.