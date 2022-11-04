Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na yeni sponsor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru Tunç Holding oldu.

Galatasaray ile Tunç Holding yeni bir anlaşmaya imza attı. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsorluğu iş birliği anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, sponsor firma yönetim kurulu başkanı Dinçer Azaphan ve teknik ekip ile futbolcular katıldı.

Kadın futbolunun hızlı gelişen bir branş olduğunu söyleyen Emir Aral, "Galatasaray olarak kadın sporculara çok önem veriyoruz. Kadın futbol takımı geçen sene kuruldu. Yeni yönetimle birlikte kadro yapılanması yaptık. Yerli oyunculardan kurulu kadromuz var. A Milli Takım'a 7 tane oyuncu gönderiyoruz. Lige iyi başladık. 3 maçta 3 galibiyetle ilerliyoruz. Bunlardan biri Fenerbahçe galibiyeti. Bu sene ilk profesyonel derbide deplasmanda galip geldik. Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Teknik ekip ve oyuncuları tebrik ediyorum. Sponsorlukların destekleri çok kıymetli. Taşın altına elini koyan Dinçer Azaphan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Galatasaray'ın sponsorluğa ihtiyacı olduğu her zaman burada olduğunu belirten Dinçer Azaphan, "Geçen sene kadın futbol takımı kurulduğu ilk gün sponsor olduk. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na bugün de sırt sponsorluğunda varız. Ezeli rakibimizi yenip, orada soyunma odasında bizi gururlandırdı. Galatasaray olarak her zaman seviyemizi, haddimizi biliriz. İnşallah da bizim çorbada tuzumuz olur. Hep beraber inşallah kupayı kaldırırız diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile geçtiğimiz sezon Nef Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçı sonrasında sarı-lacivertli yöneticilerinin soyunma odasında açıklamalarının hatırlatılması üzerine Aral, "Geçen seneki dostluk maçıydı. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakip takımının yöneticisinin keyifsiz bir açıklaması olmuştu. Bu tarz polemiklere girmiyoruz. İlk profesyonel maçta deplasmanda galibiyetimizi aldık. Cevabımızı verdik" diye cevap verdi.

Kadın futbol takımının bu seneki hedefler için ise Emir Aral, "Şampiyon olmak için yola çıktık. Kadromuzu ona göre kurduk. Baştan aşağıya yeniledik. Devre arasında 1-2 transfer daha yapabiliriz. Sonunda Şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Maçlarımıza hepinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.