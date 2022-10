Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na yeni sponsor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda, forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma göğüs sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreni Nef Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Saruhan Cibara, sponsor firma CEO'su Hasan Önder ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları katıldı.

Sponsorluk anlaşmasına dair açıklamalarda bulunan Mehmet Saruhan Cibara, “Daha önce uzun süre birliktelik kurduğumuz tanıdık bir firma. Sadece voleybol değil, aynı zamanda spor kulübümüzün bir çok alanında iş ortağıdır. Her başvurduğumuzda reddedilmediğimiz dost bir firma. Yaklaşık 10 sene önce kendileri ile sponsorluğumuz bulunmaktaydı. Seneler sonra yeniden anlaşma sağlamak onur duyduğumuz bir iş ortaklığı oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Takım olarak iyi bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz ilk olarak ilk 4'e kalmak. Daha sonrasında elimizden gelenin en iyisini yaparak mutlu sona ulaşmak için çabalayacağız. Önümüzdeki sene mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz. Galatasaray Kulübü olarak sponsorluk anlaşmalarımız devam edecek. Yakın zamanda yeni firmaları duyabilirsiniz” dedi.

Galatasaray her zaman için iş ortaklığından keyif aldığımız bir kurum oldu diyen sponsor firma Türkiye CEO'su Hasan Önder, “Biz firma olarak kadın sporuna her zaman destek veriyoruz. Toplumda ve sosyal hayatta kadının güçlü bir şekilde ön planda olduğu işler her zaman firmamızın önceliğindedir. Galatasaray gibi bir marka ile yan yana olmak gurur verici. Biz de kendi işimizde dünya markasıyız. Galatasaray sponsorları ile uzun soluklu çalışan bir kulüp. Umarım bizim bundan sonraki iş birliğimiz de uzun süreli olur. Şampiyonluğa oynayan bir kulübün forma sponsoru olduğumuz için de çok mutluyuz. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın bu sene şampiyon olacağına da gönülden inanıyoruz. Pandemi sonra yeniden birliktelik kurmamız biraz geç oldu ama ileri zamanda umarım daha kapsamlı daha büyük bir sponsorluk için anlaşma sağlarız” ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.