Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası'nda ikinci oldu

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Final rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı.
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Final rövanşında Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Vasileios Vasileiadis, Mirko Jankovic
Galatasaray: İlkin Aydın, Gizem Karadayı, Ergül Eroğlu, Derya Çayırgan, Çağla Akın, Hazal Selin Uygur, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Tatiana Kosheleva, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Olesia Rykhliuk
Başantrenör: Ataman Güneyligil
Saugella Monza: Carraro, Squarcini, Heyrman, Negretti, Van Hecke, Orro, Begic, Danesi, Orthmann, Meijners, Obossa, Davyskiba, Parrocchiale
Başantrenör: Marco Gaspari
Setler: 17-25, 19-25, 19-25
Süre: 67 dakika (22, 23, 22)