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Galatasaray kafilesi Türk Telekom'a geldi

Galatasaray kafilesi, Medipol Başakşehir karşılaşması için tesislerden çıkarak Türk Telekom Stadyumu’na geldi.

Galatasaray kafilesi, Medipol Başakşehir karşılaşması için tesislerden çıkarak Türk Telekom Stadyumu'na geldi.


Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği bu önemli mücadele öncesi sarı-kırmızılı kafile de Metin Oktay Tesisleri'nden çok sayıda taraftarın desteği ve yoğun güvenlik önlemleri altında mücadelenin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

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