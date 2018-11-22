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Galatasaray kampa girdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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