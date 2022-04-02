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Galatasaray - Karagümrük maçı öncesinde saygı duruşu

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Karagümrük karşılaşması öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun unutulmaz isimleri için saygı duruşunda bulunuldu.


Galatasaray'ın Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşma öncesinde Türk futboluna hizmet eden isimler için saygı duruşunda bulunuldu. Hayatını kaybeden TFF Eski Başkanı Yılmaz Tokatlı'nın yanı sıra, Karagümrük ve A Milli Takım'ın Eski Oyuncusu Naci Erdem ve A Milli Takım'ın formasını daha önce giymiş olan Fevzi Zemzem, Rıdvan Bolatlı, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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