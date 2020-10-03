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Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 4.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Kasımpaşa maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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