Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile yarın saat 16.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu'nda karşılaşacak.