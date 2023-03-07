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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına bugün geçekleştirdiği antrenmanla başladı.


Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3'e 3 oyun ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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