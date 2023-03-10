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Galatasaray, Kasımpaşa maçın hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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