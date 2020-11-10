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Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 9.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.


Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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