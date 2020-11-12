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Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 9.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra topa sahip olma temeli üzerine pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken, çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını üç günlük izin sonrası pazartesi saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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