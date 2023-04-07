Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas ve geniş alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idman, koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.