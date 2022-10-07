İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılıp, top kapma çalışması yaptı.


Antrenmanda boğazındaki iltihaptan dolayı Kerem Aktürkoğlu yer almadı.


Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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