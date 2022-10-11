Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idmanda futbolcuların üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 atak varyasyonları çalışıldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ve tam kadro gerçekleşen antrenmanda futbolcular, yarı sahada gol çalışması yaptıktan sonra 3 takımlı turnuva gerçekleştirdi. Sarı ekibin kazandığı turnuvada en çok golü sarı-kırmızılıların sezon başında kadroya kattığı Belçikalı yıldız Mertens kaydetti.

Galatasaray, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.