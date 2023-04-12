Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı. Ardından, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan kendisi için hazırlanan özel tedavi programı sonrası Abdülkerim Bardakcı idmanın tamamında takımla beraber çalıştı. Bardakcı'nın da katılımıyla antrenman tam kadro olarak gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.