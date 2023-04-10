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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda top kapma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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