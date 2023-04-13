Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.30'da NEF Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek.