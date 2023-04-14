Galatasaray - Kayserispor maçını 42 bin 379 taraftar izledi

Galatasaray ile Kayserispor arasında Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 42 bin 370 taraftar takip etti.
Galatasaray ile Kayserispor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 42 bin 370 taraftar takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Bu sezon olduğu gibi Kayserispor karşısında da sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 42 bin 379 taraftar izledi. Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü.