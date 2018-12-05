Galatasaray, Keçiörengücü maçında altyapıdan 8 ismi oynattı

Galatasaray, Keçiörengücü maçında 5'i ilk 11'de, 3'ü sonradan olmak üzere altyapıdan toplam 8 futbolcuya görev verdi. A Takım'da ilk defa oynayan ve maça 11'de başlayan 2000 doğumlu Atalay Babacan takımı adına gol kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 21 kişilik kupa kadrosunda altyapıdan toplam 11 futbolcu yer aldı. Aslan ilk 11'de ise 5 genç futbolcuya şans verdi. İlk 11'de İsmail Çipe, Atalay Babacan, Gökay Güney, Celil Yüksel ve Yunus Akgün yer alırken, daha sonra da Recep Gül, Abdussamed Karnuçu ve Ali Yavuz Kol oyuna dahil oldu.

Gollerde gençlerin katkısı büyük

Kariyerinde ilk kez A Takım'da forma giyen 2000 doğumlu Atalay Babacan, 33. dakikada uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Atalay'ın golünün asistini ise Celil Yüksel yaptı. Bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in zaman zaman şans verdiği Yunus Akgün ise Linnes'in golünde pası veren isimdi.

Galatasaray'ın Keçiörengücü karşılaşmasında altyapıdan kadroda yer alan futbolcular şöyle:

İsmail Çipe - 05.01.1995 (23) - 90 dakika oynadı

Batuhan Ahmet Şen - 03.02.1999 (19) - oynamadı

Atalay Babacan - 28.06.2000 (18) - 65 dakika oynadı

Gökay Güney - 19.05.1999 (19) - 90 dakika oynadı

Celil Yüksel - 01.01.1998 (20) - 79 dakika oynadı

Yunus Akgün - 07.07.2000 (18) - 90 dakika oynadı

Sefa Özdemir - 24.04.1998 (20) - oynamadı

Recep Gül - 05.11.2000 (18) - 25 dakika oynadı

Abdussamed Karnuçu - 04.02.2000 (18) - 11 dakika oynadı

Mustafa Kapı - 08.08.2002 (16) - oynamadı

Ali Yavuz Kol - 29.01.2001 (17) - 4 dakika oynadı