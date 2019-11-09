İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray Kongre Üyesi Adnan Yılmaz: “Galatasaray'ın öncelikli problemi Fatih Terim'dir”

Galatasaray Kongre Üyesi Ankaralı işadamı Adnan Yılmaz, “Fatih Terim’in Galatasaray Kulübüne katacağı bir şey kalmamıştır.

Galatasaray Kongre Üyesi Ankaralı işadamı Adnan Yılmaz, “Fatih Terim'in Galatasaray Kulübüne katacağı bir şey kalmamıştır. Geçmiş için teşekkür edip yollarımızı ayırmanın zamanı gelmiştir” dedi.


Galatasaray Kongre Üyesi Ankaralı işadamı Adnan Yılmaz, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


“Fatih Terim'in Galatasaray Kulübüne katacağı bir şey kalmamıştır” diyen Adnan Yılmaz, “Geçmiş için teşekkür edip yollarımızı ayırmanın zamanı gelmiştir. Alman ekolünden başarılı bir hocaya takımı disipline etmek için ihtiyaç vardır. Takımda ve Kulüp yönetiminde sıkıntı yok. Tek sıkıntı Fatih Terim'in yetersizliği ve bu takıma verecek bir şeyinin olmamasıdır” dedi.


Yeniden ruh ekmek gerek


Takıma yeni bir ruh ekilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Geçmişi zaferlerle dolu bir takımın Fatih Terim'le bu ruhu yakalaması mümkün değil. Geçmiş başarı üzerine değer katacak insanlara ihtiyaç var. Sayın Başkana ve yönetime tavsiyem bir an önce Terim ile yolları ayırmaları olacaktır. Aksi takdirde sıkıntılara para kaybıyla beraber prestij kaybı da eklenecektir” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.