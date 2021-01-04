Galatasaray, Konyaspor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 39. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 28'e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 16 haftada sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle aldığı 30 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla 12. sırada yer alıyor.

39. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 75 golüne Konya ekibi 21 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazanmıştı.

Aslan Konya'ya en son 2003 yılında yenildi

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 27 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 27 karşılaşmada Aslan 20 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.

Fatih Terim'in cezası sona eriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı ile birlikte cezasını tamamlayacak. Terim, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadeleden sonra 5 maç ceza almış, TFF Tahkim Kurulu daha sonra cezayı 4'e indirmişti. Deneyimli teknik adam, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında takımının yanında olamamıştı.

Emre, Marcao ve Arda cezalı

Galatasaray'da Konyaspor maçı önces 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç kırmızı kart, Marcao ve Arda Turan da sarı kart cezasından dolayı Konyaspor maçında takımının yanında olamayacak.

Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Etebo ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui maçın kadrosunda bulunamayacak.

3 futbolcu ceza sınırında

Konyaspor müsabakası öncesinde Galatasaray'da ayrıca 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Ömer Bayram sarı kart sınırında olan futbolcular. 3 futbolcu mücadelede sarı kart görmesi halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı oynayamayan Taylan Antalyalı, Konyaspor maçı ile birlikte sahadaki yerini alabilecek.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan aldı. Cimbom bu 7 maçta 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmada rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise 10 gol gördü. Aslan bu performansıyla 21 takım içerisinde en az gol yiyen ekip olarak yer alıyor.