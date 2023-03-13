Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından bire bir oyun ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.