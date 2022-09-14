Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında karşı karşıya geleceği Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı noktaladı.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Dubois'nın doğum günü kutlandı

Antrenman öncesinde Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois'nin doğum günü kutlandı. Fransız futbolcu için doğum günü pastası kesilirken, takım arkadaşları da Dubois'nin doğum gününü kutladı.