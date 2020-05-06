İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, korona virüs sürecindeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam etti.

Bugünkü idmanda Marcao, Sarrachi, Andone yer alırken, Mariano ise salonda çalıştı. Kaleciler Muslera ve Okan Kocuk da ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı oyuncular bu süreçte ilk olarak, liglerin ertelenme kararının alınmasının ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in hazırladığı program çerçevesinde, kulüp tarafından kendilerine temin edilen ekipmanlar ile evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.


Daha sonra özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın ikamet eden futbolcular, 15 Nisan tarihi itibarıyla bireysel antrenmanlarını tesislerde yapmaya başladı.


Üçüncü aşamada ise 28 Nisan tarihinden itibaren dörderli gruplar (28-29-30 Nisan, 4-5-6 Mayıs) ve üç ayrı seans halinde olmak üzere (saat 11.00'de birinci, saat 17.00'de ikinci, saat 18.30'da üçüncü grup) sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalar yapılmaya başlandı.


Performans antrenörü eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda core hareketleri, mobilite çalışmaları, genel dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.


Kaleciler ise geçtiğimiz hafta başından itibaren haftanın üç günü kaleci antrenörü ile saha antrenmanlarına başladı.


Galatasaray, antrenmanlarını gruplar halinde ve sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirmeye devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.