İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray kupa mesaisinde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında çarşamba günü karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Galatasaray'da kupa mesaisi başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan son lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldı. Çalışmalar, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


İdmanda sakatlığını atlatan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo takımla çalıştı. Öte yandan sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Mariano'nun da tedavisine başlandığı açıklandı.


Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisler'de yaparak mücadele için kampa girecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.