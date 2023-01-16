Galatasaray kupada Alanyaspor deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynayacağı Corendon Alanyapor ile kupada 4. kez rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray, yarın saat 20.30'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'de geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 9. sırada yer alıyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada tur atlayan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada 4. maç

Alanyaspor ile Galatasaray bu zamana kadar Türkiye Kupası'nda 3 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Alanyaspor'un 6 golüne, Galatasaray 5 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında son olarak ligde bu sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

10 maçtır kazanıyor

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

Takımların kupa yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sarı-kırmızılılar 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tur atladı. Alanyaspor ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 3-0, 5. turda ise Eyüpspor'u 3-2'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.